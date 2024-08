Ad Avellino cade grande albero secolare in pieno centro

Tragedia sfiorata nel pomeriggio in pieno centro di Avellino. In via Tagliamento un platano centenario si è sradicato ed è finito sulla careggiata dell'arteria molto trafficata. Soltanto per un caso fortuito non ci sono stati danni a persone o cose.

L'albero di alto fusto è finito a pochi centimetri da un'auto in sosta, che è rimasta lievemente danneggiata.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale che hanno provveduto ad isolare la zona in attesa della rimozione. La caduta del platano sarebbe stata determinata dalla putrefazione della sua base che non ha retto all'enorme peso.



