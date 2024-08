A Torre Annunziata approvato il reddito minimo comunale

Approvata la delibera per il reddito minimo comunale e istituita la figura del garante per i diritti delle persone lgbtqia+ e per le libertà civili: sono questi i primi provvedimenti adottati dalla giunta presieduta dal sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

La riunione, la prima dall'insediamento del nuovo primo cittadino, si è tenuta a palazzo Criscuolo, sede del Comune, nel giorno del quarantesimo anniversario della strage di Sant'Alessandro, con otto morti e sette feriti nell'agguato di camorra avvenuto il 26 agosto 1984 all'esterno del circolo dei Pescatori. "La storia di Torre Annunziata è più lunga e più profondamente positiva e non può limitarsi ai fatti di camorra che pure l'hanno segnata - spiega il sindaco Cuccurullo -. Per questo motivo ho deciso di convocare la prima giunta della mia amministrazione in questa data. La storia di Torre Annunziata è fatta anche di lotte sindacali e battaglie sociali. Da qui ripartiamo, con l'approvazione della delibera che istituisce il salario minimo di 9 euro l'ora nei contratti pubblici e con l'istituzione della figura del garante per i diritti delle persone lgbtqia+ e per le libertà civili".

Tutti gli operatori ai quali il Comune di Torre Annunziata affiderà lavori, forniture e servizi, dovranno d'ora in avanti prevedere un trattamento economico per i dipendenti non inferiore a 9 euro l'ora. Un atto che impegna non solo i fornitori ma anche l'ente stesso. "Con questi provvedimenti costruiamo una città più coesa, più moderna e più inclusiva" prosegue il primo cittadino.

Al termine della riunione di giunta sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale hanno visitato il quartiere della Provolera e il rione Carceri. "Torre Annunziata deve ripartire da questi esempi di rigenerazione dal basso - ha concluso Cuccurullo - una rigenerazione spontanea già avviata.

Un'esperienza da valorizzare, estendere e coordinare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA