Rogo in deposito protezione civile in disuso

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Casal di Principe (Caserta) per spegnere un incendio che da alcune sterpaglie si è rapidamente propagato ad un vecchio deposito in disuso della Protezione Civile, coinvolgendo quindici container e sei roulotte, che hanno generato una grossa nube di fumo nero visibile da molto lontano.

Sul posto, oltre alla squadra proveniente dal distaccamento di Aversa, sono dovuti intervenire i pompieri del distaccamento di Mondragone già impegnati nel contrasto agli incendi di rifiuti, ed un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.





