Proposte di legge di scuole casertane arrivano in commissione

Nell'ambito del progetto "Ragazzi in aula" promosso dalla presidenza del Consiglio della Regione Campania, guidata da Gennaro Oliviero, due significative istanze, nate dall'impegno e dalla passione degli studenti campani, sono diventate proposte di legge e hanno ora raggiunto le commissioni legislative regionali per l'ultimo step.

"La prima proposta di legge è a firma degli alunni dell'ITS "Guido Carli" di Casal di Principe che, guidati dal dirigente scolastico Tommasina Paolella, hanno lavorato intensamente per presentare modifiche alla legge regionale 16 aprile 2012, n.7 - si legge in una nota - Questa proposta mira a valorizzare i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo nuove disposizioni per il loro utilizzo a favore delle nuove generazioni. L'obiettivo è promuovere progetti sociali, inclusivi ed educativi rivolti a istituti scolastici, Università, associazioni e operatori del terzo settore, favorendo l'inclusione scolastica e sociale e privilegiando le attività per giovani con bisogni educativi speciali. In questo modo, si punta a creare un ambiente relazionale sereno che valorizzi le potenzialità di tutti i ragazzi".

"La seconda, invece, è stata curata dagli studenti del Liceo "Federico Quercia" di Marcianise, con il sostegno del dirigente scolastico Diamante Marotta. I giovani studenti hanno elaborato una proposta per istituire una giornata regionale in memoria della liberazione di Napoli dall'occupazione nazifascista.

Questo evento storico, conosciuto come le "Quattro Giornate di Napoli" e avvenuto tra il 27 e il 30 settembre 1943, e simboleggia l'eroismo e il sacrificio dei cittadini partenopei.

La proposta vuole celebrare i valori della libertà e della democrazia, ricordando il coraggio di coloro che hanno lottato per garantire un futuro libero e democratico alle generazioni successive", si spiega.

"Queste proposte non solo evidenziano l'importanza della memoria storica e della legalità, ma rappresentano anche un esempio concreto di come le nuove generazioni possano contribuire attivamente al miglioramento della nostra società.

Complimenti ai giovani proponenti e ai loro insegnanti per l'impegno e la dedizione dimostrati nel progetto "Ragazzi in aula": abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro !", ha affermato il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero.



