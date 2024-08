Migranti: sbarca a Salerno la Geo Barents

È previsto per domani mattina tra le 7 e le 7.30 l'attracco della Geo Barents nel porto di Salerno.

La nave di Medici Senza Frontiere ha a bordo 191 migranti recuperati nel corso di 5 operazioni di salvataggio effettuate nelle acque del Mediterraneo. Di questi, 23 sono i minori non accompagnati e 3 le donne. Al momento non si registrano particolari criticità sanitarie.

Questa mattina il prefetto Francesco Esposito ha presieduto una riunione in prefettura per mettere in moto la già rodata macchina dell'accoglienza.



