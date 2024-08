Incidente ieri nel Salernitano,bilancio delle vittime sale a tre

Si aggrava il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 18, a Capaccio Paestum, nel quale avevano perso la vita due motociclisti, un uomo di 48 e una donna di 50 anni residenti ad Atripalda, nell'Avellinese.

In mattinata è infatti deceduto al "Ruggi" di Salerno anche il 49enne che era alla guida dell'auto che ha impattato frontalmente con la moto.

L'uomo, originario di Vallo della Lucania, era stato trasportato in elisoccorso a Salerno ma le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli per ricostruire la dinamica dell'incidente che è costato la vita alle tre persone.



