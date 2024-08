Di Lorenzo, 'Napoli ci rimase male, mi ha trasmesso amore'

"E' stata una estate particolare.

Si è scatenata una città che ci era rimasta male per la situazione che si era creata, perchè si ama tanto. I napoletani mi trasmettono questo amore e io cerco di ricambiarlo sempre in campo, devo tanto a loro, è stato emozionante fare gol, in casa, davanti a questa gente che mi vuole bene". Lo ha detto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo a Dazn dopo la vittoria sul Bologna propiziata dal suo gol del vantaggio.

Di Lorenzo tornando sulla sua intenzione di lasciare Napoli e poi la volontà tornata nel restare ha detto: "Il mister Conte è stato subito sincero con me, ho apprezzato tantissimo le sue parole, lavoriamo insieme da poco ma sono sicuro che con lui cresceremo tanto, come singoli e come squadra, siamo contenti di averlo come nostro allenatore e cercheremo di dare il massimo in ogni partita"



