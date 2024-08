Auto si ribalta e muore bimba: arrestato il conducente

I carabinieri hanno arrestato per omicidio stradale Francesco D'Alterio, 47 anni, l'uomo che era alla guida della Smart che si è ribaltata oggi a Giugliano in Campania, provocando la morte di una bambina di 8 anni che era a bordo.

Il conducente aveva finito di scontare condanna ai domiciliari

Francesco D'Alterio, l'uomo che era alla guida della Smart che si è ribaltatata stamani a Giugliano in Campaniana, provocando la morte di una bambina di 8 anni che era a bordo, aveva finito di scontare ieri una condanna per furto ai domiciliari. Ora i carabinieri lo hanno arrestato per omicidio stradale. A bordo dell'auto c'erano la sua compagna e le due figlie di quest'ultima, una di 16 anni e l'altra, la vittima, di 8.



