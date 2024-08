Alla Certosa di Capri il festival di musica jazz

Al via domani la quattordicesima edizione di Jazz Inn Capri, l'atteso evento jazzistico che si terrà nella location della trecentesca Certosa che da quest'estate ospita anche il Museo Archeologico e che punta a diventare sempre più il polo artistico e culturale dell'isola.

L'evento musicale sarà una tre giorni tutta dedicata a questo genere musicale e avrà inizio alle ore 18.30 con la sfilata della Italian Dixie Band che partirà dalla piazzetta utilizzando gli strumenti del dixie tradizionale, dalla tromba al clarinetto, al banjo, e attraverserà tutte le strade del centro di Capri con lo scopo di coinvolgere i turisti che stanno trascorrendo le vacanze sull'isola.

La prima serata sotto gli antichi archi del chiostro piccolo della Certosa di San Giacomo si aprirà, martedì 27, con l'esibizione di Walter Ricci. Pianista e cantante jazz a livello internazionale, Ricci presenterà a Capri il suo disco "Naples Jazz" che rappresenta un lavoro di reinterpretazione e variazione del jazz americano, mescolato ai propri linguaggi in segno di condivisione e di unione. Con Ricci, Antonio Napolitano al basso, Elio Coppola alla batteria, Antonio Scannapieco alla tromba e Andrea Santaniello al sax.

La seconda serata ad andare in scena sarà la cantante americana dallo stile elegante, maturo e potente, Joyce Elaine Yuille, abile nel passare da un appassionato standard jazz a una melodia soul. Joyce sarà accompagnata nella sua esibizione caprese dal trio del batterista jazz campano e direttore artistico del festival Elio Coppola, dal virtuoso pianista Antonio Caps e dal preciso bassista Antonio Napolitano.

"Special guest" del gruppo per la serata conclusiva sarà direttamente da New York, uno dei sassofonisti più influenti sulla scena jazz americana e mondiale, Jerry Weldon.

L'evento che si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura e della direzione generale Musei Campania, è sostenuto dal comune di Capri e organizzato dall'associazione "Jazz Inn Capri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA