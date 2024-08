A Napoli il mare torna balneabile nei tratti da 'cartolina'

Tornano balneabili alcuni tratti da 'cartolina' del lungomare di Napoli. Secondo quanto rende noto l'Arpac i parametri microbiologici sono rientrati sotto i limiti in tratti come 'Donn'Anna ed il Lungomare Caracciolo, zone tra le più fotografate al mondo.

Non solo, tuffi estivi consentiti anche nei tratti Pietrarsa e via Partenope.

Il Comune, informa l'agenzia regionale protezione ambientale, è stato informato per i provvedimenti di competenza.

Il divieto temporaneo di balneazione era scattato in seguito ai controlli dello scorso 20 agosto, con sforamenti dei parametri di verifica rilevati da Arpac, come spiegò il Comune di Napoli, che furono "quasi certamente dovuti alle grandi piogge dei giorni precedenti che dopo molti giorni di secca hanno trascinato di tutto verso il mare". "Infatti - sottolineò il Comune - gli sforamenti sono avvenuti anche in zone prive di scarichi fognari e dove generalmente il giudizio sui prelievi da parte di Arpac è 'eccellente'".



