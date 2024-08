Incendio in capannone a Pozzuoli, in corso la bonifica

Il Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, ha continuato a seguire le attività di spegnimento dell'incendio, sviluppatosi stamani, di un capannone nei pressi del centro commerciale 'Le Campane' di Pozzuoli: le operazioni hanno viste impegnate quattro squadre dei Vigili del fuoco e personale delle Forze dell'ordine, coadouvato dalla Polizia municipale di Pozzuoli, che, come disposto dal prefetto, ha provveduto alla cinturazione dell'area.

Attualmente sono in corso le attività di bonifica all'interno del capannone per completare l'opera di spegnimento, mentre inizierà a breve, con l'utilizzo di mezzi speciali dei vigili del fuoco, la rimozione di due container bruciati che si trovano a ridosso della massicciata della linea ferroviaria Pozzuoli-Villa Literno, la cui circolazione resterà sospesa fino al completamento della rimozione.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dell'Arpac che ha effettuato i rilievi e il monitoraggio per valutare gli effetti ambientali dell'incendio.

Nessuna persona è rimasta ferita, mentre il capannone è stato gravemente danneggiato dall'incendio, che ha coinvolto tra l'altro circa venti furgoni refrigerati.



