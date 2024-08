Un grosso incendio è scoppiato a Pozzuoli in un'azienda alimentare, lungo la strada provinciale per Pianura. Per ora sono 10 i mezzi refrigerati distrutti. Anche un capannone è preda delle fiamme.

Per l'incendio, ancora in corso, è stata sospesa in maniera provvisoria anche la linea ferroviaria Pozzuoli- Villa Literno.

Sul posto i carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli ed i Vigili del Fuoco.



