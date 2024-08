Ferrovie: Napoli-Roma via Formia, conclusi i lavori

Conclusi come da programma gli interventi infrastrutturali e di upgrade tecnologico sulla linea Roma-Napoli via Formia, avviati lo scorso 3 agosto da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Sul tratto interessato dai lavori tornano a circolare da oggi i treni regionali e Intercity, temporaneamente limitati o deviati sulla linea Roma-Napoli via Cassino per consentire le attività di cantiere.

Complessivamente sono stati oltre 70 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici impegnati su quattro cantieri, operativi contemporaneamente 24 ore su 24. Le lavorazioni sono state effettuate mediante l'utilizzo di gru, mezzi motorizzati e caricatori e hanno riguardato; consolidamento e impermeabilizzazione della volta della galleria ferroviaria del Massico, rinforzo e verniciatura sul tratto di linea tra le stazioni di Falciano-Mondragone e Cancello Arnone; interventi di manutenzione diffusi su tutta la linea per il contenimento della vegetazione; lavori propedeutici alla realizzazione dell'Acc-M (Apparato centrale a computerizzato Multistazione) sulla tratta Villa Literno-Formia, un sistema che assicurerà una migliore regolarità alla circolazione dei treni.

L'investimento complessivo di Rfi per le opere in corso di realizzazione è pari a circa 60 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr.

I lavori rientrano nel piano di manutenzione straordinaria della linea Roma-Napoli via Formia, percorsa ogni giorno da circa 80 tra treni regionali e a lunga percorrenza, e si aggiungono alla manutenzione ordinaria che viene svolta pressoché quotidianamente, principalmente la notte, quando non è previsto il passaggio dei treni.



