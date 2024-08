Del Turco: Oliviero, ha fatto battaglie in favore degli ultimi

"Addio Ottaviano, fraterno amico e compagno di partito. Insieme abbiamo fronteggiato battaglie politiche e sindacali a favore degli ultimi, di chi non aveva voce, attraversando tutti i gradi istituzionali. Per me non eri solo il Del Turco politico socialista riformista, il sindacalista della Cgil, il Governatore dell'Abruzzo.

Per me sei stato un amico e un fratello, Ottaviano, un uomo che anche nella burrascosa tormenta giudiziaria ha saputo tenere alto il capo e con dolore ha dimostrato a tutti la sua integrità morale". Lo scrive, in una nota, il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero.

"La tua dipartita lascia oggi in me un segno indelebile, un lutto per cui non riesco a trovare le parole giuste per esprimere la misura del dolore che provo. Un bacio nel vento Ottaviano e un caro abbraccio alla tua famiglia, ai tuoi figli e in particolare a Guido", conclude Oliviero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA