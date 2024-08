Casa vacanza con vista mare ma è una truffa, scatta denuncia

Villa sul mare con panorama mozzafiato: il prezzo modico proposto su internet era in realtà una truffa nella quale è incappato un uomo di Santa Paolina, in provincia di Avellino.

Dopo aver versato con bonifico bancario 350 euro di caparra su un conto indicato nella inserzione, ha inutilmente cercato di contattare il sedicente proprietario e ha presentato denuncia ai carabinieri. I militari sono così risaliti ad un 50enne di Taranto che è stato identificato e denunciato, a piede libero, per truffa.



