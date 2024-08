Almeno otto colpi di pistola sono stati esplosi in nottata in via Mauri, nel quartiere di Mariconda a Salerno. Da quanto si apprende non ci sono feriti.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno insieme ai militari della scientifica. I colpi sono stati esplosi in diversi punti della strada. Da capire il movente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA