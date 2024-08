Una Sirena a Sorrento, l' omaggio di Ozmo alla città

"E' la storia di una sirena che dal mare, e ora anche da terra, veglia sulla sua costa, su Sorrento e sui suoi abitanti". Ozmo spiega così il senso della nuova opera donata alla città. In una stradina di Marina Grande lo street artist ha lasciato il suo segno, la grande Sirena Parthenope ritratta mentre osserva una perla splendente tra le valve di una grande conchiglia.

"Rappresentazione della bellezza rara e della resilienza di una città nata su una scogliera che, nei secoli, ha saputo trasformarsi e rinnovarsi, preservando la propria identità, la perla si fa soprattutto simbolo di protezione", ha spiegato.

Per questo nuovo intervento pubblico Ozmo dice di essersi ispirato all'antico legame tra Ulisse e le acque che bagnano la costiera. "Protagonista è la Sirena della mitologia greca che, in vesti, nomi e leggende differenti, è omaggiata da secoli in tutto il territorio campano - ha detto ancora -. Nella tradizione omerica proprio nelle acque che bagnano la Costiera le sirene incantavano i naviganti con la dolcezza del loro canto. Posata e serena, la mia Parthenope sembra aver trovato pace vicino al mare e, in armonia con ciò che la circonda".

L'artista di Pontedera - che vive e lavora a Parigi ed è famoso per le sue incursioni in Italia e all'estero centrate sul dialogo, l'inclusione e su tematiche ecologiste e politiche legate all'attualità - dice di essere tornato con grande entusiasmo dopo molti anni nel Golfo di Napoli. "Ho ritrovato l'emozione di lavorare in questi luoghi magici. Sorrento mi ha ispirato una sirena che rispetta la tradizione pur parlando la lingua del contemporaneo. Spero che quest'opera verrà apprezzata da generazioni diverse, trasmettendo a visitatori e locali il valore del mito, parte integrante del patrimonio italiano e della cultura mediterranea".

L'opera si aggiunge ai lavori del progetto About Sorrento, il percorso urbano di arte contemporanea avviato dal 2018 da una galleria d' arte sorrentina con il supporto dell' amministrazione comunale.



