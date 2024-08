Tenta di fuggire a controllo, arrestato diciottenne per droga

Un 18enne di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri a Sperone: dopo aver tentato la fuga ad un posto di blocco, è stato bloccato dai militari e nel corso della successiva perquisizione dell'auto sono stati trovati 85 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 2.267 euro in contanti.

Nella sua abitazione, i militari hanno sequestrato altre sostanze stupefacenti e oltre 200 euro. Il giovane è stato trasferito agli arresti domiciliari.



