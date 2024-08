Fucile e munizioni in casa, arrestato nel Napoletano

In casa aveva un fucile e munizioni illegalmente detenute: arrestato, processato e condannato. È accaduto a Pompei. Tutto è cominciato mercoledì scorso, quando - ricostruisce la Procura di Torre Annunziata - gli agenti del commissariato di polizia di Pompei hanno eseguito un decreto di perquisizione a carico dell'uomo, accusato di maltrattamenti e di possedere illegalmente armi e proiettili.

Durante la verifica, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un fucile calibro 16 e numerose munizioni illegalmente detenuti, insieme al materiale utile per il confezionamento autonomo di altri colpi. In seguito al sequestro, l'indagato è stato arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione illegale dell'arma da sparo, processato nella giornata seguente con rito direttissimo e condannato - a seguito di patteggiamento - a quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa, con la sospensione condizionale.



