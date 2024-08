Controlli dei CC a Napoli, sequestrato un 'kit del rapinatore'

Potrebbe essere un vero e proprio 'kit del rapinatore', pronto all'uso, quello sequestrato dai carabinieri nel corso di un'operazione di controllo, in via Brigata Bologna, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. Si tratta di una mitragliatrice Mini Uzi ad aria compressa, senza tappo rosso, caschi integrali, passamontagna, una mazza da baseball e spray al peperoncino.

I militari della Compagnia di Bagnoli insieme a quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito nello stesso quartiere numerose perquisizioni.

Altrettanti i posti di controllo negli snodi principali, con attenzione massima al rispetto del codice della strada.

Due le persone denunciate per guida senza patente, il più giovane ha appena compiuto 20 anni.

Ancora 2 i giovani trovati in possesso di droga. Per loro una sanzione amministrativa e la segnalazione alla Prefettura.

Contravvenzioni al codice della strada: 19 le persone sanzionate, gran parte per guida senza assicurazione o senza casco.



