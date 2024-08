Controlli cc a Ischia e Procida, denunce e sanzioni

Continuano anche dopo Ferragosto i controlli dei Carabinieri di Ischia e Procida nei porti, sui litorali e nelle aree della movida.

Sull'isola verde i militari hanno denunciato un 44enne napoletano per guida senza patente e porto abusivo di armi: nella tasca del suo pantalone gli hanno trovato un'arma molto particolare, un karambit, lama di origini indonesiane a forma di artiglio di tigre.

Un 41enne dei Quartieri Spagnoli è stato denunciato a Lacco Ameno poiché sorpreso alla guida di uno scooter senza patente mentre un 68enne di Barano dovrà rispondere di raccolta di rifiuti non autorizzata; i carabinieri lo hanno sorpreso in un piccolo autocarro mentre raccoglieva rifiuti e materiale ferroso senza alcuna autorizzazione.

Sono due invece le persone denunciate per furto: la prima, un 62enne denunciato per furto aggravato. L'uomo avrebbe rubato uno scooter parcheggiato in via Mirabella poi recuperato. La seconda è un 29enne napoletano individuato come presunto autore del furto di una bici elettrica; gli uomini del capitano Laganà lo hanno sorpreso a Monterone mentre tentava di riverniciarla, nel tentativo di sottrarsi ai controlli. Nelle sue tasche trovati anche 20 g di hashish che gli sono costati una sanzione amministrativa.

Ancora a Forio, insieme alla Guardia di Finanza di Ischia e all'ufficio locale marittimo i militari hanno denunciato per occupazione abusiva di spazio demaniale un 69enne già noto alle forze dell'ordine che aveva occupato senza autorizzazioni l'area demaniale con attrezzature destinate al noleggio.

Sanzionata amministrativamente invece una 47enne di Procida, autista di un autobus per una compagnia di trasporti locali; la donna si sarebbe rifiutata di accettare da 3 passeggeri il pagamento del ticket di viaggio con carta di credito.

Sanzioni anche ad un quarantenne puteolano, sorpreso a vendere bevande e snack in strada senza alcuna autorizzazione mentre per il titolare di un risto-pub isolano emesso invece un provvedimento di sospensione della attività per l'impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro



Riproduzione riservata © Copyright ANSA