A San Giorgio a Cremano cresce differenziata, agosto 63,11%

Cresce la raccolta differenziata sul territorio di San Giorgio a Cremano: ad agosto 2024 la percentuale ha raggiunto il 63,11% , un dato importante con benefici dal punto di vista ambientale ed economico. "Ad oggi la percentuale di raccolta differenziata è cresciuta di mese in mese fino a raggiungere il 63% ben al di sopra dello scorso anno, quando la media totale ha raggiunto poco più del 52%" commenta il sindaco Giorgio Zinno che ha diffuso i dati sulla pagina facebook "Con l'assessore Carlo Sarno e il dirigente Raffaele Peluso, abbiamo lavorato per aumentare le frazioni di materiale differenziato dando maggiori servizi che, ovviamente, richiedono maggior attenzione da parte di tutti noi. Un buon risultato che però deve farci continuare su questa strada. L' obiettivo è superare il 65% e possiamo farcela insieme". Il primo cittadino annuncia che si continuerà a lavorare per migliorare ulteriormente i servizi di raccolta e per rendere San Giorgio a Cremano un modello di sostenibilità ambientale, invitando tutti a mantenere alta l'attenzione e a continuare a differenziare con cura i rifiuti.



