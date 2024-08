Valentina Stella fra le protagoniste di 'Blu Femina' in Calabria

Dalle melodie di Partenope ai ritmi mediterranei della Magna Grecia, Valentina Stella sarà tra le protagoniste dell'edizione 2024 della rassegna "Armonie d'arte festival" nella serata di domani, 23 agosto (ore 22), 'Blu Femina" nel Parco archeologico nazionale di Scolacium Borgia (Catanzaro). "Uno spettacolo artistico che, nel mondo valoriale più tipicamente femminile ed espressione di antropologie diverse del mediterraneo, trova sia motivazione che obiettivo" affermano i promotori in una nota.

L'artista napoletana con l'orchestra sinfonica Brutia diretta da Francesco Perri sarà sul palco di Scolacium per il Gala del Mediterraneo insieme con quattro artiste internazionali. Il fado con Dulce Pontes, il flamenco con Estrella Morente, il rebetiko greco con Eleutheria Arvanitakī, l'area medio orientale con Noa; la canzone classica napoletana sarà rappresentata da Valentina Stella. Cinque interpreti internazionali per ripercorrere i sentieri mediterranei della musica al femminile.

"Un assaggio dell'intreccio culturale tra ritmi mediterranei - è scritto nella nota - si è avuto nel febbraio scorso quando Valentina Stella e Noa al Trianon di Napoli in occasione della rassegna "Il mondo fa tappa a Napoli". Ora si ritroveranno a Borgia per proseguire un percorso di ricerca antropologica su quelle che sono state le voci femminili che hanno fatto la storia e la cultura del Mediterraneo". Un percorso di ricerca musicale, quello di Valentina Stella, iniziato con lo spettacolo "Novecento Napoletano" quando con Marisa Laurito cominciò il suo percorso di racconto delle tradizioni musicali mediterranee.

"Con i suoi vocalizi, la sua voce è stata più volte paragonata a quella di Gilda Mignonette - si evidenzia - altra grande interprete della canone partenopea, ma quello che apparentemente sembra un tono malinconico non è altro che una testimonianza continua di chi vuole ribellarsi ad ogni sorta di angheria che la vita spesso ti costringe a subire". Ed anche in questa edizione di Blu Femina, Valentina Stella non perderà l'occasione per invitare, attraverso le sue canzoni, "ad una profonda riflessione sulla volontà di essere partecipi di un nuovo umanesimo del Mare Nostrum, che sia via di civiltà, di opportunità, d'arte e cultura, oltre le antiche e nuove barbarie a cui pure siamo costretti ad assistere ancora".





