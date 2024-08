Il 30 agosto la quarta edizione del Festival 'Perdifolk'

Saranno Roberto Colella del gruppo La Maschera, poi Jovine, Azul con Vania Di Matteo del gruppo Kalìka, i cantautori Vesuviano, Verrone e Andrea Tartaglia del gruppo Tartaglia Aneuro i protagonisti del Perdifolk, festival giunto alla quarta edizione e che si svolgerà il 30 agosto nel Cilento a Perdifumo. Con la comicità di Vincenzo Comunale e Davide DDL che introdurranno i concerti, avverrà, annunciano gli organizzatori, "un nuovo 'miracolo musicale' dove si aggregheranno artisti campani di varia estrazione e come in una festa popolare dall'altri tempi si raduneranno per suonare simultaneamente nei tipici scorci del borgo antico dell'alto Cilento".

Ecco il format "Concerto Simultaneo" del Perdifolk: gli spettacoli si svolgeranno "in contemporanea e diffusi" nelle piazze e negli angoli del borgo, senza interruzioni e in modo intercambiabile, permettendo al pubblico di muoversi tra le bellezze architettoniche e naturali del luogo e di vivere un'esperienza coinvolgente. Il pubblico potrà godere anche del caratteristico concerto sul balcone e della jam session finale che vedrà protagonisti anche artisti come Gianluca Capurro (Gnut), Stella Manfredi e Luigi Castiello (KamAak), Antonio Gomez (La Maschera), Giovanni Schiattarella (Foja), FRE, Dutty Beagle. "Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, della bellezza e della convivialità, un'esperienza immersiva che promette come ogni anno di lasciare il segno nel cuore di tutti i partecipanti" evidenziano i promotori.



