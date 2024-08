Diabete, dal Cardarelli consigli su come affrontare il caldo

Prosegue la miniserie YouTube del Cardarelli di Napoli sui comportamenti da adottare in questo particolare periodo dell'anno per affrontare con serenità le alte temperature anche in presenza di determinate patologie. La terza video pillola di "Estate in salute - consigli per stare bene" (https://youtu.be/Teye4dMjFc4) è rivolta ai pazienti diabetici ed è accessibile a tutti grazie al canale web dell'ospedale partenopeo. A parlare in questa puntata è Francesca Fico, dirigente medico dell'Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Diabetologia. "In estate - spiega - è importante che i pazienti diabetici non camminino scalzi, in particolare sulla sabbia, dove vanno indossate delle calzature specifiche per evitare di scottarsi. Va infatti ricordato che in soggetti con una durata della malattia decennale è presente una ridotta sensibilità periferica al calore, per cui si è maggiormente esposti al rischio di ustioni e lesioni al piede".

Per la specialista va bene, poi, effettuare "attività fisica in estate" purché "in maniera moderata ed evitando di farla coincidere con le ore più calde della giornata". Di qui un alert: "Bisogna essere a conoscenza del fatto che l'attività fisica unita alle alte temperature può portare ad un rischio di ipoglicemia. In particolare nei pazienti diabetici insulino-dipendenti, laddove la somministrazione di insulina in quelle aree muscolari che sono soggette ad un'attività fisica prolungata determina un maggior assorbimento dell'ormone e quindi un maggior rischio di ipoglicemia".

Infine, la diabetologa del Cardarelli si raccomanda di "monitorare la glicemia prima di una partenza, perché viaggi molto lunghi e stressanti possono indurre ad un aumento della stessa. E' fondamentale conoscere il proprio livello di glucosio per iniziare serenamente le vacanze. Con una glicemia nel range".



