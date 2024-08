Di Leva e Foglietta vincitori in Cilento di Segreti d'Autore

Sono Francesco Di Leva e Anna Foglietta i vincitori di Segreti d'Autore 2024. L'attore napoletano e l'attrice romana ritireranno il premio, un'opera dell'artista Mimmo Paladino, il 6 e il 7 settembre nello storico Palazzo Coppola di Valle-Sessa Cilento (Salerno), nell'ambito della rassegna ideata da Ruggero Cappuccio e diretta da Nadia Baldi.

Il Festival è dedicato ad Ambiente, Scienze, Arti e Legalità, ed è organizzato dal Comune di Sessa, da Teatro Segreto in collaborazione con Run Film e le Associazioni The cult e ArticolArt. Si parte venerdì 30 con Sergio Assisi, la sera successiva, dopo il ricordo di Attilio Bonadies, protagonista sarà Giovanni Esposito. Il 1° settembre alle 20 concerto del clavicembalista Francesco Cera In Bach's room, seguirà La cappella di famiglia che Marco Perillo ha affidato all'interpretazione di Gea Martire, anche nel cast di Veleni (2017) debutto alla regia cinematografica di Nadia Baldi.

Maurizio De Giovanni-Euridice Axen è l'accoppiata del 2 settembre, in dialogo con Ruggero Cappuccio. L'attrice romana con passaporto svedese porterà in scena, diretta da Nadia Baldi, Settimo senso, un testo scritto da Ruggero Cappuccio, sul mistero della vita e della morte di Moana Pozzi, a gennaio nella stagione del teatro Gioiello di Torino.

La serata del 3 settembre sarà dedicata a Lina Sastri che presenterà anche il film La casa di Ninetta, suo esordio alla regia. La proiezione di Buongiorno, notte di Marco Bellocchio è la dedica di Segreti d'Autore all'attore Roberto Herlitzka, scomparso il 31 luglio. Il 5 settembre omaggio a Ciccio Ingrassia con il figlio Giampiero,Tosca d'Aquino, e la proiezione del film Il viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola. Il 6 settembre dopo un dialogo introduttivo di Nadia Baldi con il regista Romano Montesarchio e con Francesco Di Leva, sarà proposto Glory hole mentre 7 settembre sarà premiata la Foglietta con proiezione di Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese. Chiusura l'8 settembre: con Corrado Ardone e Marzio Honorato. Nei giorni del Festival saranno visitabili, dalle 18 alle 20, anche tre mostre: Il tempo dell'attesa di Lia Pasqualino, Malura di Simona Fredella e Le Forme dell'anima di Marina Turco.



