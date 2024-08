"Grande entusiasmo per il risultato online: in meno di un mese 500 mila firme raccolte ma la sorpresa saranno le firme ai banchetti che saranno altrettanto numerose e ci prepareranno a portare a votare tante persone per il Si all'abrogazione di questa pessima legge che divide il Paese è aumentata le diseguaglianze". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA