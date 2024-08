Ormeggi abusivi in zona Nisida a Napoli, sequestrate tre aree

I militari della Stazione Navale di Napoli, nel corso di un servizio di polizia demaniale, sono intervenuti a Nisida per verificare la regolarità delle concessioni demaniali e l'effettiva occupazione degli specchi acquei in concessione per ormeggi di tipo stagionale.

Durante le attività, è stato accertato che tre uomini, titolari di concessione demaniale marittima, hanno aumentato lo specchio acqueo a loro assegnato, occupando abusivamente zone di mare adiacenti rispettivamente per circa 3.954 metri quadrati, 7.436 mq e 9.644 mq per un totale di circa 21.000 metri quadrati, oltre a quanto autorizzato dai titoli concessori, ormeggiando in totale ulteriori 500 natanti di piccole dimensioni che avrebbero fruttato, per la stagione in corso, ulteriori introiti quantificabili in 1 milione e 200 mila euro. L'attività è stata effettuata con l'ausilio dei mezzi navali del Corpo e del personale del nucleo sommozzatori. Al termine delle attività di polizia giudiziaria è stata sequestrata, un'area di circa 21.000 metri quadrati mentre i titolari delle concessioni sono stati denunciati per "invasione dei terreni o edifici" ed "abusiva occupazione dello spazio demaniale", ed invitati a rimuovere i natanti, rispristinando lo stato dei fondali.



