Incensurato ferito a una gamba a Somma Vesuviana

Questa notte i carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti presso Ospedale del Mare per un ferito. Si tratta di un 43enne incensurato di Somma Vesuviana, raggiunto alla gamba da colpi d'arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, l'uomo sarebbe stato ferito nel comune di Somma Vesuviana, in una strada ancora non definita.

Non è in pericolo di vita.

Continuano le indagini per chiarire luogo, dinamica e matrice dell'evento



