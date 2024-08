Controlli su autorimesse,contestate 16 violazioni amministrative

Napoli si è confermata una delle mete preferite dai turisti, anche nella settimana di Ferragosto.

Al notevole afflusso di persone è conseguito un aumento della richiesta di posti auto, per parcheggiare i propri mezzi e visitare la città e le attrazioni locali. Per contrastare possibili forme di abusivismo, finanzieri del comando provinciale di Napoli e personale della Polizia Locale hanno effettuato numerosi controlli ad autorimesse nella zona del centro storico. Sono state contestate ai titolari degli esercizi 16 violazioni amministrative, con sanzioni fino a 5.000 euro.

In particolare, è stato riscontrato l'utilizzo di insegne e tabelloni pubblicitari irregolari, peraltro posti pericolosamente ai margini di strade trafficate, nonché l'occupazione abusiva da parte delle autorimesse di stalli comunali per realizzare ulteriori introiti, attraverso il parcheggio non autorizzato di ulteriori vetture dei clienti. Nel corso degli interventi sono stati individuati anche 4 lavoratori "in nero", di cui 3 percettori di assegno di inclusione, impegnati nelle ore più calde del giorno per procacciare clienti, ai margini delle strade.



