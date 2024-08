Ciclone Mos al Modis di Casal Velino

Ancora un appuntamento Pink Night al Modis Martini Beach Arena di Casal Velino. Giovedì 22 agosto, start alle 23, arriva il ciclone Georgia Mos. Tra le migliori e più acclamate dj e producer della scena contemporanea, ha raggiunto in tanti anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l'ha portata a collaborazioni di prestigio internazionale.

Sanremese, oggi lavora in ogni angolo del mondo. La sua passione per il djing e la musica elettronica nasce a Londra, dove inizia a frequentare assiduamente club e a studiare produzione musicale. Già concorrente anche di «Top Dj» di Italia 1 e performer al Nikki Beach di Miami, al 1 OAK di New York, al Privilege di Ibiza e alla Vip room di Cannes è l'esempio di chi con tenacia, bravura e passione arriva al traguardo che si è prefissato.

Dalla pedana sul mare del Modis la musica non smetterà mai di suonare. Dalle 18, quando il sole comincia a calare e farsi rosso e la temperatura si fa più fresca, a fare da sottofondo a questo sfondo da cartolina ci penseranno Gigi Squillante & Fernando Opera, due veterani, grandi professionisti del settore che hanno raccontato e continuano a raccontare con la loro musica le notti partenopee e salernitane più leggendarie, concedendosi ai club più in voga dagli anni '90 ad oggi.



