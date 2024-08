Chalet 'Van Gogh' a Ercolano, 'non è stato un furto'

Non sarebbe riconducibile a un furto, piuttosto al gesto di un giovane con problemi la sparizione del cartello all'esterno dello chalet 'van Gogh', recante il ritratto del pittore olandese, in via IV Novembre a Ercolano. Due giorni fa il titolare Biagio Sportiello che gestisce lo chalet dedito alla vendita di succhi di frutta fresca, yogurt, granite e frullati insieme al cugino, ha fatto l'amara scoperta dandone comunicazione sui social. Nelle scorse ore, però, sul gruppo facebook 'Sei di Ercolano se', nel ringraziare per l'affetto e il sostegno ricevuto, ha scritto un nuovo post. "Per correttezza ci tengo ad informare che ho appena saputo che il nostro striscione è stato preso da un ragazzo con problemi e non da un ladro come pensavamo tutti. Ovviamente noi perdoniamo questo ragazzo e lo invitiamo allo chalet e gli proponiamo uno dei nostri ottimi prodotti in cambio del nostro striscione". (ANSA)

