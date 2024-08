Cardarelli, manca sangue gruppo 0 e A e B negativo

Prosegue senza sosta la campagna di sensibilizzazione per la donazione sangue del Cardarelli di Napoli. La carenza riguarda soprattutto il gruppo 0 (positivo e negativo) ma scarseggiano le scorte anche di A e B negativo. Una carenza nazionale, che coinvolge in questo particolare periodo dell'anno strutture di tutte le regioni d'Italia. Da qui l'invito della Direzione ai reparti di sensibilizzare i familiari dei pazienti e personale dell'ospedale a donare al Padiglione E, dove è allocato il Centro Donazione Sangue del Cardarelli.

La campagna di sensibilizzazione alla donazione promossa dal Cardarelli da inizio estate ha dato soddisfacenti risultati: in molti sono diventati donatori, recandosi al Centro trasfusionale dell'ospedale o nei centri mobili delle associazioni di volontariato convenzionate. Nonostante ciò, continua la grande necessità di sangue, complice la stagione estiva. Di qui il messaggio dell'ospedale rivolto a pazienti e familiari: "Serve più sangue". Il fabbisogno del Cardarelli è infatti di almeno 120 sacche al giorno e nelle ultime ore ne sono arrivate in misura non sufficiente ad affrontare le criticità che interessano l'ospedale in questo periodo: interventi chirurgici, terapie trasfusionali, trattamenti salvavita. Nel dettaglio, sono arrivate negli ultimi giorni 58 sacche il 19 agosto e 28 il 18 agosto, mentre in precedenza - anche per effetto della campagna avviata dall'azienda ospedaliera sui social - i numeri erano stati superiori: 135 sacche il 9 agosto e 107 il 13 agosto.

Donare il sangue è semplice, sicuro, richiede pochi minuti e non comporta alcun tipo di problema. Un gesto che salva vite umane e può essere fatto da chi, in buona salute, ha un'età compresa tra i 18 e i 70 anni e un peso superiore ai 50 kg.

Tutti i donatori ricevono gratuitamente gli esami del sangue e, per quanti scelgono di donare al Cardarelli: il parcheggio in ospedale è garantito. Inoltre, chi dona ha diritto per legge ad una giornata di riposo dal lavoro.

Il Centro Donazione Sangue dell'Ospedale si trova al piano terra del padiglione E ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0817472489 e 3316702222 o compilare il form sul sito internet aziendale (https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tDmJe3-ObUi XFay1EDxvhSL--X3NvrBDqnvSl34KEu5UNlFPWU5DTFBMVjlBV1ZISDEzUDZPUUl PWS4u).



