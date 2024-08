Calcio: Napoli; Buongiorno, non ripetere errori Verona

"La reazione alla sconfitta di Verona parte dal lavoro. Abbiamo iniziato analizzando gli errori fatti. Abbiamo parlato tra di noi. Questa settimana stiamo facendo un bel lavoro e vogliamo arrivare preparati a domenica.

Ai tifosi promettiamo maglia sudata al novantesimo e massimo impegno". Lo ha detto Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli a Radio Crc, guardando alla sfida di domenica contro il Bologna in cui spera di giocare dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal match di Verona. "Sto lavorando - ha spiega Buongiorno - tanto per recuperare, ogni giorno va sempre meglio.

Le sensazioni sono positive. Spero di esserci domenica".

Il difensore arrivato al Napoli dal Torino spiega che a Verona "dopo il gol subito - ha detto - abbiamo sbagliato l'atteggiamento. Ma anche i carichi di lavoro che si fanno sentire e ti fanno perdere un po' di lucidità. Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, ci saranno tanti scontri a metà campo e tanti duelli che dovremmo vincere. Ci prepariamo ad aiutare i compagni. Vogliamo mettere in difficoltà il Bologna.

L'obiettivo è arrivare al meglio possibile alla gara per vincerla. A Napoli sto benissimo, qui si respira aria di calcio, la passione che si trova si tocca con mano. Giocare al Maradona sarà emozionante, già da avversario percepivo l'entusiasmo dei tifosi. Non vedo l'ora".



