Anacapri, al Salotto della Sfinge si parla di identità

Sarà dedicato la tema dell'Identità 'Il Salotto della Sfinge' di Villa San Michele ad Anacapri, sesta edizione degli incontri di cinema, letteratura, arte e società, da domani al 24 agosto organizzati dalla Fondazione Axel Munthe, diretta dalla soprintendente Kristina Kappelin. Tra i protagonisti gli attori Vittoria Schisano, Sara Lazzaro, Fausto Cabra, Elisa Del Genio, Giampiero De Concilio, il giornalista e scrittore Paolo Valentino, il regista e sceneggiatore Ivan Cotroneo, lo scrittore e agente delle star Daniele Orazi, la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini, il designer e creatore della pagina 'Vita Lenta' Gianvito Fanelli e le star della serie Netflix Young Royals, Edvin Ryding e Felicia Maxime.

"Sono molto orgogliosa di annunciare la sesta edizione della rassegna Il Salotto della Sfinge - sottolinea la soprintendente Kristina Kappelin. Ogni anno, in maniera sempre più consapevole e attenta, continua a proporsi come uno spazio in cui il dialogo, la parola, il confronto, sono gli elementi essenziali.

Insieme al parterre degli ospiti che abbiamo scelto, si vuol sviluppare, in particolare, il concetto di identità, ciò che maggiormente ci caratterizza, che ci distinque. Il senso di appartenenza che ci aiuta a collocarci e definirci, talvolta grazie alla nostra professione, alla nostra provenienza, alle nostre radici".

Inaugurazione domani alle ore 19 con la presentazione del libro 'Ostiawood' di Daniele Orazi, Solferino Editore. Seguirà alle ore 20 l' incontro con gli attori Sara Lazzaro e Fausto Cabra.

L'interprete di 'Doc' e di 'Call my agent' Italia insieme all'artista si racconteranno alla platea con una performance teatrale tratta dallo spettacolo 'Scene da un matrimonio' di Ingmar Bergman.

La manifestazione è patrocinata del Consolato di Svezia, Regione Campania, Città di Capri, Comune di Anacapri, Ambasciata di Svezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA