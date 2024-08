Un tavolo per il rilancio di Villa Sora, dimora romana vesuviana

Un tavolo tecnico per programmare il rilancio di Villa Sora, l'unica dimora romana costiera dell'area vesuviana ancora oggi a diretto contatto con il mare.

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori d'urgenza per la messa in sicurezza dei resti antichi. Ogni prima domenica del mese, poi, proseguono le aperture della struttura grazie al Gruppo Archeologico Vesuviano, che assieme al Rotary Club e l'associazione cattolica di don Pasquale Langella "Noi EducArte-Aps" rappresentano gli enti che hanno partecipato attivamente al primo tavolo tecnico di lavoro, di confronto e consultazione con l'obiettivo di incrementare la conoscenza e la fruizione dell'antico sito. "Partita concretamente l'azione di valorizzazione di Villa Sora - sottolinea il direttore del parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano - con il duplice scopo della conservazione in capo al Parco e dell'attuazione di forme di collaborazione interistituzionale per un coordinamento delle attività da parte dei diversi partner coinvolti. Il tavolo è il luogo di libero confronto per la definizione condivisa di un programma di iniziative culturali, educative e didattiche, sviluppate mediante molteplici forme e linguaggi, orientate a promuovere la conoscenza, la consapevolezza e la condivisione del patrimonio archeologico di Torre del Greco".



