Scippano collana a turista,arrestati due ragazzi di 15 e 18 anni

Hanno prima chiesto ad un turista una sigaretta poi gli hanno strappato la collanina d'oro che aveva al collo e sono scappati. E' accaduto ieri sera, nella centrale piazza Bovio, a Napoli. La polizia ha arrestato un 15enne ed un 18enne di nazionalità marocchina: il maggiorenne ha precedenti di polizia.

Sono stati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, ad intervenire in corso Umberto I per la segnalazione di due rapinatori in fuga. I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un agente libero dal servizio che stava trattenendo un uomo, mentre un altro stava continuando la fuga a piedi; gli operatori hanno inseguito e bloccato il fuggitivo accertando che i due soggetti, poco prima, avevano scippato un turista. I due sono accusati di rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.



