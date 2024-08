Auto in fiamme,notte di paura per famiglia al ritorno da vacanze

Notte di paura per una famiglia pugliese di ritorno dalle vacanze sull'A16 Napoli-Canosa. La loro auto ha preso fuoco nei pressi del casello di Vallata, in provincia di Avellino.

Gli occupanti hanno appena fatto in tempo a scendere prima che le fiamme, provenienti dal vano motore, svolgessero il mezzo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la carreggiata. Molto spavento per gli occupanti, partiti da Benevento e diretti a Foggia, ma per fortuna senza conseguenze.



