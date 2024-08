Al via la Festa del Vino nel comune più 'vitato d'Italia

BENEVENTO, 20 AGO - Prende il via domani la quarantaduesima edizione della "Festa del Vino" di Castelvenere, il comune più "vitato" d'Italia.

Il vino torna protagonista all'interno delle caratteristiche cantine tufacee immerse nel suggestivo borgo medievale che farà da vetrina a tutte le "etichette", esclusivamente di Castelvenere.

Ad aprire l'evento, promosso ed organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'amministrazione comunale di Castelvenere, sarà il brindisi con la falanghina (ore 18) presso la "Torre Venere" al quale prenderanno parte Alessandro Di Santo (Sindaco di Castelvenere), Domenico Iannucci (Presidente Pro Loco Castelvenere), Renzo Mazzeo (Presidente comitato provinciale UNPLI Benevento), Nino Lombardi (Presidente Provincia di Benevento), i Consiglieri regionali Mino Mortaruolo e Gino Abbate e il Sen. Domenico Matera. A seguire si terrà l'inugurazione della "Casa del Contadino", allestita dalla Pro Loco nel cuore del centro storico.

"Ringrazio i tanti volontari della Pro Loco di Castelvenere, presieduta da Domenico Iannucci, e i dipendenti dell'Amministrazione comunale - dice il Sindaco Di Santo - che stanno lavorando senza sosta per allestire l'evento che ha lo scopo di promuovere i nostri vini e, attraverso loro, il territorio". "Tra le novità - conclude poi il Sindaco - c'è anche l'APerinTorre sulla 'Torre Venere' (tutti i giorni dalle ore 19) e in piazza Mercato a cura degli Amici del Forum".

Il programma per la giornata inaugurale prevede inoltre (ore 19) presso il Chiosco comunale all'aperto l'incontro su "Gestione del suolo" a cura dell'Associazione Viticoltori di Castelvenere.

In piazza San Barbato, con ingresso libero (a partire dalle ore 22,00) l'atteso concerto della "Bandabardò & Cisco".

Intorno alla mezzanotte, per tutte e cinque le serate della Festa del Vino, presso la Torre Venere (ingresso libero), si balla nella "Notte di Venere" con la discoteca live. "Ogni sera - aggiunge il presidente della Pro Loco Iannucci - ci saranno stand gastronomici a chilometro zero, una mostra mercato e, ovviamente, la degustazione dei vini di Castelvenere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA