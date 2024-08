Villammare Festival Film&Friends dal 25 al 29 agosto

Tre giorni di proiezioni no stop, cinque serate in piazza, un centinaio di cortometraggi selezionati, 12 lungometraggi in visione. La XXIII edizione del Villammare Festival Film&Friends, organizzata dal patron Alessandro Cocorullo con il coordinamento artistico di Andrea Axel Nobile, è pronta ad offrirsi al suo pubblico con stimoli, personaggi e talenti. Dal 22 al 24 agosto visione no stop di corti, film e anteprime cinematografiche tra la saletta allestita presso l'Hotel le Piane e piazzetta Cattel a Villammare.

Da domenica 25 agosto a giovedì 29 invece si tornerà nella location tradizionale di Piazza Portosalvo per il taglio del nastro della kermesse affidato dell'attrice e madrina Debora Caprioglio. Durante la prima serata verrà proiettato il film Neve e a presentarlo sarà l'attore Simone Montedoro, amatissimo interprete in Don Matteo e volto al cinema apparso in diversi film tra cui Il meglio di te di Fabrizio Maria Cortese. Ospiti di lunedì 26 agosto saranno Denny Mendez e Sergio Muniz.

Entrambi sono protagonisti del film in gara Global Harmony di Fabio Massa, anche lui ospite della serata. Martedì 27 agosto, Lina Sastri approderà sul palco del Villammare Festival.

L'intensa attrice presenterà la sua opera prima in qualità di regista La casa di Ninetta che verrà proiettato durante la serata e ispirato al rapporto con sua madre. Mercoledì 28 agosto si darà spazio alla musica del cinema in uno spettacolo di qualità, il Morricone Stories, del musicista Stefano Di Battista, una rivisitazione in chiave jazz delle più note colonne sonore che ha ottenuto il placet del grande maestro Morricone. Gran finale giovedì 29 agosto quando si conosceranno i vincitori del Villammare Festival che saranno annunciati da dei conduttori speciali il duo comico Gigi&Ross che porteranno la loro verve sul palco della manifestazione. Ospiti della serata saranno l'attrice Isa Danieli, signora del teatro italiano che si esibirà con un estratto del suo spettacolo Raccontami una passeggiata devota e l'attore di nuova generazione Francesco Montanari, protagonista della serie di successo Il cacciatore.

A condurre le serate sarà Daria Scarpitta, volto noto di 105 tv ed esperta di cinema.



