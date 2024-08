Scoppia incendio in casa, a Napoli morto un uomo 53enne

Un uomo di nazionalità tunisina è morto, la scorsa notte a Napoli, nella casa dove viveva e dove è scoppiato un incendio.

Le fiamme, in via Riviera di Chiaia 202, hanno coinvolto un appartamento al piano ammezzato. Sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Centro ad intervenire: a rogo spento i militari hanno ispezionato l'abitazione e, in bagno, hanno trovato il cadavere di un 53enne di origini tunisine. L'uomo sarebbe morto per asfissia, dopo aver tentato invano di uscire di casa. Salma e abitazione sono state sequestrate. Sulle origini del rogo sono in corso indagini.



