Padre e due figli con cane si perdono in escursione, salvi

Avventura a lieto fine per una famiglia che sta trascorrendo un periodo di vacanza sui monti del Partenio, in provincia di Avellino. Il padre, 42enne, e i suoi due figli di 10 e 5 anni, si sono allontanati dal rifugio Toppo del Monaco, nel territorio del comune di Pietrastornina, per una escursione ma hanno perso l'orientamento anche a causa delle forti piogge che ieri pomeriggio hanno interessato la zona di montagna.

Intorno alle 18.30 è stato l'uomo a lanciare l'allarme ai Vigili del Fuoco che con diverse squadre e mezzi, una proveniente dal Distaccamento di Bonea (Benevento) e gli uomini del Soccorso Alpino hanno dato via alle ricerche. I tre, insieme a Rama, il loro pastore tedesco, sono stati individuati nella notte in una zona impervia e portati a valle. Le loro condizioni sono buone. I sanitari del 118 li hanno visitati sul posto non ritenendo necessario il ricovero in ospedale.



