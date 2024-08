Calcio: Napoli; visite mediche per Neres

David Neres sta svolgendo le visite mediche prima di firmare il suo contratto con il Napoli. Il 27enne fantasista brasiliano è giunto a Villa Stuart a Roma, per poi sottoscrivere il suo contratto con il Napoli che lo acquista dal Benfica. Il club azzurro ha chiuso l'accordo con un pagamento di 28 milioni. Il brasiliano, cresciuto nel San Paolo per poi sbarcare in Europa all'Ajax e poi dal 2022 è stato al Benfica, dove in due stagioni ha giocato 83 partite tra campionato e coppe e segnato 17 gol e 26 assist. Neres ha vinto tre volte il campionato olandese, una volta quello portoghese e la Coppa America nel 2019 con il Brasile.



