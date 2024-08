Bimbo annegato: lacrime e palloncini bianchi ai funerali

Palloncini bianchi, lacrime e applausi per salutare Giuseppe Grieco, il bambino di 7 anni morto nel giorno di Ferragosto dopo essersi tuffato nella piscina dell'agriturismo Castanito di Vico Equense. Castellammare di Stabia si è fermata questa mattina per salutare il piccolo, la cui morte è avvolta ancora nel mistero: in attesa che siano resi noti gli esiti dell'autopsia per capire se il decesso sia dovuto ad un malore improvviso che non ha lasciato scampo. Nel registro degli indagati aperto dalla Procura di Torre Annunziata - secondo quanto riferito dalla stampa - sono state iscritte le due titolari della struttura dove è avvenuta la tragedia. Un atto dovuto e a garanzia stessa delle titolari, va aggiunto, per permettere loro di poter seguire con i propri incaricati le fasi dell'indagine.

Questa mattina in tanti hanno affollato la chiesa del Santissimo Salvatore a Scanzano, quartiere dove Giuseppe Grieco abitava col papà Francesco, la mamma Anna e il fratellino più piccolo. Molti sono rimasti fuori dalla parrocchia, incapace di contenere i numerosi intervenuti. Presenti il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza (che ha proclamato per oggi il lutto cittadino), e quello di Vico Equense Giuseppe Aiello, dove si è consumata la sciagura.

A celebrare il rito funebre don Catello Imparato. Sulla bara un fascio di rose bianche portate dai compagni di classe della seconda elementare. Presenti anche gli amici della Real Stabia, la squadra dove il piccolo giocava a calcio.





