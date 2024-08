A Napoli il 22 agosto 'Oceano e mare, sharada per un marinaio'

'Oceano e mare, sharada per un marinaio' è il titolo del reading teatralizzato con accompagnamento musicale dal vivo a cura della compagnia teatrale 'La chiave di Artemysia' in scena giovedì prossimo, 22 agosto, a Napoli, nel Maschio Angioino (ore 21). Si tratta, sottolineano gli organizzatori, di un un percorso di recitazione e sperimentazione tra reading, musica e arte che traccia il filo di uno dei racconti più famosi del panorama narrativo italiano ispirati dal mare.

Lo spettacolo - che si inserisce nell'ambito degli eventi di 'Estate a Napoli 2024' - è tratto da una riscrittura selezionata del testo "Oceano mare" di Alessandro Baricco. La drammaturgia sceglie quattro dei personaggi più significativi del libro: Elisewin, Sauvigny, Ann Deveriá e Tomas, "e ne traccia le vite e le storie intrecciandole come un ricamo".

In scena Livia Bertè, Valerio Lombardi, Alessandro Gaudino, Roberta Misticone. Al violoncello Silvia Fasciano. Musiche: J.S.

Bach, Silvia Fasciano e improvvisazioni. Fasciano, laureata al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e perfezionatasi alle Accademie "W. Stauffer" con il maestro R. Filippini, e S.

Cecilia di Roma con il maestro L. Piovano, è seguita da noti violoncellisti e violinisti. Ha al suo attivo concerti da Solista, in Quartetto e da primo Violoncello in formazioni da Camera e Orchestrali in manifestazioni nazionali ed internazionali.

"Estate a Napoli" si svolge fino al 15 settembre. La rassegna prevede serate tra concerti, performance teatrali, incontri, varietà e premi. Alla danza classica e contemporanea si affiancano hip hop, danza etnica e fusion, balli latini e tango.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA