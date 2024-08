A Circello il premio nazionale di poesia per valorizzare il Sud

Sono 158 i libri ammessi alla fase finale del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno, dedicato a opere edite di poesia scritte in lingua italiana o dialetto, che nasce con l'intento di mettere in risalto la cultura e le tradizioni del Meridione d'Italia, rendendolo un punto di riferimento nel panorama artistico e letterario nazionale, e di valorizzare la poesia come strumento di espressione della nostra identità e di dialogo tra culture e generazioni diverse.

Ad annunciarlo è Gianclaudio Golia, sindaco di Circello, il quale chiarisce che "il Premio è promosso dall'associazione Poiein Aps ed è organizzato in collaborazione con Poetipost68 e con il Comune". La giuria è composta da esponenti del mondo accademico e letterario: Elisa Donzelli (presidente), professoressa associata presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e poeta; Giancarlo Alfano, professore ordinario presso l'Università Federico II di Napoli; Beatrice Alfonzetti, professoressa ordinaria presso l'Università La Sapienza di Roma; Stelvio Di Spigno, poeta e insegnante; Gabriele Iarusso (segretario), Vicesindaco di Circello e poeta.

"La creazione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno - continua il sindaco Golia - è un'azione concreta a promuovere il ricco patrimonio culturale dei nostri territori. Ci è sembrato il passo evolutivo naturale del nostro impegno a sostenere e valorizzare la letteratura come veicolo fondamentale per la comprensione e l'espressione della nostra identità. Siamo entusiasti di offrire a poeti e poetesse di tutta Italia l'opportunità di condividere il loro talento e di far risplendere la poesia del Mezzogiorno".

"E' una grande soddisfazione - aggiunge il vice sindaco Iarusso - aver avuto tante opere, di poeti ed editori di prestigio, già a questa prima edizione del Premio Nazionale Poesia del Mezzogiorno. Questo concorso è concepito con l'obiettivo di creare un crocevia di voci poetiche, un catalizzatore per la crescita culturale, fornendo un riconoscimento significativo per l'ingegno poetico che spesso rimane nell'ombra e aprendo nuovi orizzonti per i poeti emergenti. Mezzogiorno inteso come una 'dimensione' del quotidiano vivere che trova così espressione nelle varie esperienze poetiche di tutto il Paese".

"Il Premio Poesia del Mezzogiorno - conclude Elisa Donzelli, presidente del Premio - vuole dare spazio anche a voci che sappiano far sentire il suono del Sud, del Mezzogiorno italiano attraverso i diversi linguaggi, le diverse forme, attraverso le diverse possibilità di narrazione o rappresentazione figurale contenute in opere che rispecchino la storia, il tempo, il paesaggio, le diverse identità del Sud d'Italia". La premiazione avrà luogo nel mese di ottobre a Circello.



