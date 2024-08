Tromba aria danneggia strutture su lungomare nel Napoletano

Una tromba d'aria ha colpito oggi la zona del litorale di Torre del Greco, provocando forti danni alle strutture degli stabilimenti balneari e abbattendo alcune palme presenti lungo la passeggiata. Dopo le prime segnalazioni dei cittadini, sono arrivate le parole dei titolati dei lidi attivi in via Litoranea: "Purtroppo i danni sono stati ingenti - afferma Fausto Lunella, presidente della cooperativa Mare Nostrum che raggruppa i gestori delle attività balneari - con ombrelloni e sdraio portati via, strutture montate per l'estate spazzate via dalla forza del vento e anche mezzi di soccorso utilizzati dai bagnini danneggiati".

Dopo il primo momentaneo sconforto, il personale addetto degli stabilimenti si è messo all'opera per risistemare quanto non irrimediabilmente distrutto: "Contiamo per fine giornata di rimettere a posto la situazione" aggiunge Lunella.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini in servizio di reperibilità del Comune che, insieme alle ditte incaricate dall'ente e col supporto della polizia municipale, stanno provvedendo a ripristinare le condizioni per un'adeguata viabilità nella zona ed eliminare eventuali pericoli per l'incolumità dei cittadini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA