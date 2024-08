Rapinano supermercato, poi a fuoco auto usata per la fuga

Tre banditi hanno rapinato nella serata di ieri il supermercato "Ottimo", in via Diaz a Crispano, in provincia di Napoli, e poi sono fuggiti con un'auto successivamente data alle fiamme nei pressi del Parco Verde di Caivano. Nessun colpo esploso, nessun ferito.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell'immediato l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Sono in corso serrate indagini per individuare i responsabili del fatto. La vicenda sarà oggetto di esame nel prossimo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA