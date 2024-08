I carabinieri della stazione di Casoria sono intervenuti alle 2 della scorsa notte in I traversa Armando Diaz per l'incendio di una Fiat Grande Punto, intestata ad un incensurato del posto. Le fiamme hanno danneggiato solo la fiancata laterale del veicolo e sono state domate. Non ci sono feriti. Dinamica ancora da chiarire, non esclusa origine dolosa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA