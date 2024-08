Questa mattina alle 5 i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in via Montesanto, in pieno centro, per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettili contro la vetrina di una pizzeria in fase di ristrutturazione.

Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA